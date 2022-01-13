Врио Вице-губернатора Тамбовской области избрали меру пресечения

Ленинский суд Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца временно исполняющему обязанности заместителя главы Тамбовской области Владимиру Громову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Громов подозревается в потворстве хищению 25 млн рублей, предназначавшихся для реализации национального проекта «Демография». Против него возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, организация, покровителем которой был Громов заключила договоры на сумму 25 млн рублей с 90 детскими садами Тамбовской области. Значительна часть контрактов не были исполнены, несмотря на полную оплату.

Ранее бывшего заместителя главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей в связи с сокрытием нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огарево.