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Врио Вице-губернатора Тамбовской области избрали меру пресечения

Врио вице-губернатора Тамбовской области Громова отправили в СИЗО

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Ленинский суд Тамбова избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца временно исполняющему обязанности заместителя главы Тамбовской области Владимиру Громову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Громов подозревается в потворстве хищению 25 млн рублей, предназначавшихся для реализации национального проекта «Демография». Против него возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, организация, покровителем которой был Громов заключила договоры на сумму 25 млн рублей с 90 детскими садами Тамбовской области. Значительна часть контрактов не были исполнены, несмотря на полную оплату.

Ранее бывшего заместителя главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей в связи с сокрытием нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента России в Ново-Огарево.

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