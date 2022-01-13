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Отказ возбудить дело после смерти Марцинкевича признали незаконным

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Двач/Telegram

Кассационный суд постановил пересмотреть решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

«После гибели Марцинкевича доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении дела, мы подали жалобу сначала в первую инстанцию, потом — в апелляционную. Все они признали отказ правомерным. Тогда была подана кассация, и Кассационный суд отменил решение об отказе и вернул материалы в Челябинский областной суд на новое рассмотрение», — сказал Михальчик.

Он отметил, что в настоящее время расследуются дела, которые были возбуждены после того, как Марцинкевич перед смертью признался в трех убийствах. Защита националиста будет требовать проверить, подвергался ли он в местах лишения свободы пыткам.

Михальчик добавил, что расследование новых дел против Марцинкевича практически завершено — остались «проблемы с точным установлением причины смерти потерпевших, времени их смерти и иных обстоятельств их гибели».

Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что правозащитники проверяют появившуюся информацию об «унижениях» националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в тюрьме.

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