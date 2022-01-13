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В Красноярске эвакуировали учащихся и персонал 111 школ из-за «минирования»

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Персонал и учащихся 111 красноярских школ эвакуировали в связи с сообщениями о минировании, передает ТАСС со ссылкой на Управление образования города.

В антитеррористической комиссии края уведомили, что с начала нового года на электронные адреса ряда организаций, учреждений и ведомств поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма, в результате чего было «нарушено функционирование организаций и учреждений».

Граждан попросили ответственно относиться к законным требованиям правоохранителей и проявлять спокойствие и бдительность. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации, указали в ведомстве.

Ранее сообщалось также об эвакуации 93 школ Екатеринбурга из-за информации о «минировании». Позднее стало известно, что число эвакуированных школ выросло до 150, также пришлось эвакуировать и несколько вузов города.

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