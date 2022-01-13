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В судах России уберут железные «клетки»

В российских судах железные «клетки» заменят на ограждения из пуленепробиваемого стекла

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко сообщил, что в российских залах судебных заседаний железные прутья «клетки», где находятся подозреваемые, заменят на ограждения из пуленепробиваемого стекла, сообщается на сайте Минстроя России.

Уточняется, что изменения предусмотрены Сводом правил 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденные приказом Минстроя №904/пр от 7 декабря 2021 года. Правила также уточняют требования к безопасности зданий федеральных судов, в том числе к досмотровой зоне и контрольно-пропускному пункту.

Замминистра указал, что нововведения связаны с развитием судебной системы в России: обеспечением деятельности по осуществлению и формированию информационной модели для электронных дел и архива, применению новых требований безопасности и необходимостью гуманизацией среды. Клетки из железных прутьев в залах суда используются в России с 1992 года.

Ранее Минстрой пояснил ситуацию со штрафами за остекление балконов. С 1 марта 2022 года в России будут штрафовать за самовольную модернизацию балконов не только физических, но и юридических лиц, которые являются собственниками помещений.

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