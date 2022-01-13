Роспотребнадзор объяснил трудность приготовления пельменей для детей в школах

В Роспотребнадзоре рассказали о трудностях приготовления пельменей в школьных столовых. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что пельмени в меню учебных заведений Московской области есть, однако приготовить их в школьной столовой практически невозможно, поскольку они должны быть готовы в достаточном объеме за короткое время.

«А накопление продукта несет риск пищевых отравлений», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Сейчас изготовлением пельменей для детского питания в Московской области занимаются предприятия.

«Пельмени должны быть изготовлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, промышленным способом и не содержать запрещенных в питании детей ингредиентов, к каким, к примеру, относится перец», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве не оценили идею возить готовые пельмени в термосах, так как это может привести к эпидемиологическим и гигиеническим рискам, также теряются вкусовые и питательные свойства продукта.

Помимо прочего, перечень запрещенных продуктов для детей в образовательных учреждениях включает мясо, которое не прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, мясные рулеты и т.д.

10 января министр образования Московской области Илья Бронштейн во время заседания правительства региона обратил внимание на то, что ученики хотели бы видеть в меню пельмени. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность включения блюда в школьное меню.

Ранее в подмосковном Минобразования объяснили идею Воробьева добавить пельмени в рацион школьников.