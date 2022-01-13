Онищенко рекомендовал компаниям начать переводить сотрудников на удаленку

Уже сейчас можно рекомендовать работодателям переводить своих сотрудников на удаленную работу в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал он.

Онищенко добавил, что если человек почувствовал себя плохо, у него заложило нос или возникло чувство недомогания, то следует воздержаться от похода на работу — необходимо остаться дома и работодатели должны пойти навстречу.

«Если такая рекомендация будет дана работодателю <...> такая гибкая схема, если она будет еще подкреплена каким-то распорядительным актом, то это будет вообще идеально», — заключил Онищенко.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан рассказали, что наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса «омикрон» подвергаются непривитые люди, пожилые и лица с сопутствующими заболеваниями.