Власти Южно-Сахалинска ввели в городе режим ЧС из-за метели

Власти Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайно ситуации из-за сильной метели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«В городе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с циклоном. Одна из первоочередных задач — нормализация движения по улицам города. Мобилизованы силы дорожных служб», — рассказали в пресс-службе мэрии.

По их данным, мэр города Сергей Надсадин лично контролирует вопрос расчистки проездов к социально значимым учреждениям. В первую очередь администрация города занимается расчисткой улично-дорожной сети, проездов к больницам и детским садам, фельдшерско-акушерским пунктам.

Ранее стало известно, что мощный циклон, принесший обильные снегопады и сильный ветер, оставил без света несколько населенных пунктов в Сахалинской области. В аэропорту Южно-Сахалинска объявили о задержке 12 рейсов. Особенно сильно циклон «прошелся» по южной части Сахалина.