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Специалист рассказала, какой напиток поможет восстановить здоровье после праздников

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Нутрициолог Екатерина Маркова в беседе с РИА «Новости» рекомендовала после новогодних праздников употреблять чай из антисахарных трав.

Она отметила, что каждый травяной чай предназначен для решения определенной проблемы. «Например, семена пажитника поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а также корректную работу поджелудочной железы. Также чай на основе семян пажитника хорошо работает для поддержания лактации», — рассказала Нутрициолог.

По ее словам, трава Джимнема сильвестра поможет очистить вкусовые рецепторы от сладкого вкуса, снизить уровень сахара в крови и аппетит, а также поможет похудеть.

Универсальными травами для здоровья органов ЖКТ являются ромашка, фенхель и тысячелистник, сказала Маркова.

Она посоветовала употреблять во время стресса чай тулси, так как он обладает успокаивающим действием, поднимает настроение и способствует психической устойчивости.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что после длительных новогодних застолий опасно переходить к голоданию, чтобы сбросить лишний вес и вернуться в форму.

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