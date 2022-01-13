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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за сутки

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Francis Mascarenhas/Reuters

В мире зарегистрировали почти 3,4 млн заразившихся коронавирусом за последние сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число новых заболевших за сутки увеличилось на 3 395 785, а количество летальных исходов — на 7 735. Всего по состоянию на 20:04 мск 12 января в ВОЗ поступили сведения о 312 173 462 инфицированных и 5 501 000 умерших с начала пандемии.

Предыдущий максимум был зафиксирован 6 января, когда коронавирус обнаружили у 2 618 130 человек.

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю.

Всего за прошедшую неделю заразились 15 453 286 человек, что, по данным ВОЗ, демонстрирует 55%-ный рост по сравнению с предшествующими семью днями. Большинство случаев по-прежнему зарегистрировано в Европе, зафиксирован рост заболеваемости на 31%, но цифры прироста особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. В Африке зафиксировано снижение заболеваемости на 11% за неделю.

За прошедшую неделю во всем мире умерли 43 461 человек.

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