В посольстве России назвали причину смерти журналиста Зеленского

Причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стала, по предварительным данным, остановка сердца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Венесуэле.

«Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным – это остановка сердца», — сказали в посольстве.

В дипведомстве добавили, что врачи пытались реанимировать Зеленского. Посольство контактирует с родственниками Зеленского, чтобы ускорить процесс репатриации тела.

Ранее стало известно, что Михаил Зеленский скончался 11 января, находясь на отдыхе в Доминикане. Ему было 46 лет. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович. Причины и обстоятельства смерти Зеленского пока не известны.

Как пишет Telegram-канал «Baza», Зеленский с супругой находился на отдыхе в Доминикане — он попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт, точная причина будет названа позднее.

В последние годы жизни Зеленский вел программу «Билет в Большой» на «России-Культура», был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры». Журналист также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».