Невролог Минздрава рассказал об изменениях в мозге после COVID-19

Внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов заявил, что после коронавируса у человека может увеличиться риск ишемического инсульта. Об этом он сообщил URA.RU.

«Коронавирус поражает эндотелий сосудистого русла, включая эндотелий сосудов головного мозга. Мы достаточно часто наблюдаем у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, либо непосредственно после нее возникновение острых цереброваскулярных расстройств. Это чаще ишемические инсульты», — сказал он.

По его словам, церебральные инсульты после коронавируса возникают в восемь раз чаще, чем после гриппа.

Также на фоне заражения может повыситься риск менингита и осложнений со стороны периферической нервной системы, добавил врач.

Ранее вирусолог Владимир Гущин заявил, что феномен повторного заражения COVID-19 можно объяснить тем, что коронавирус хочет выжить в организме как можно дольше.

Он подчеркнул, что главной задачей ученых является минимизация вероятности того, что после повторного возвращения вирус будет вызывать клинически значимое течение. По словам вирусолога, в странах, где отмечается высокий уровень вакцинации, тяжесть течения заболевания чрезвычайно сильно снижается.