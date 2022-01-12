Стало известно, на сколько вырастут материнский капитал и детские пособия

Материнский капитал, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплаты ветеранам и ряд других выплат с 1 февраля проиндексируют на 8,4%. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда, сообщает РИА «Новости».

«Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки», — заявили в министерстве, добавляя, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.

В ведомстве напомнили, что с этого года по поручению президента был принят закон, согласно которому маткапитал индексируется с 1 февраля по уровню инфляции, а не с 1 января по уровню прогнозной инфляции, как было раньше.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, а размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

С этого года увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Выплата положена, если среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на второй квартал предыдущего года, теперь на год обращения за выплатой.

Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Кроме того, страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Не нужно будет писать заявление и на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».