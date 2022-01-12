В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане

Первый зампред Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа заявил, что русские не пользуются в Казахстане должным уважением и часто сталкиваются с агрессивным отношением к себе. Об этом сообщается в Telegram-канале издания URA.RU.

«Сейчас, особенно после известных событий 2014 года называться русским, вести русский бизнес в стране просто стало опасно. Отношение к русским за эти несколько дней после Нового года сильно ухудшилось. От многих русских казахи — соседи, знакомые отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно. Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а Нурсултан Назарбаев сделал ставку на Великобританию», — рассказал депутат.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что назначенный новым министром информации Казахстана Аскар Умаров подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков.