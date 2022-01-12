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В Минтруде раскрыли средний размер пенсии после индексации

Котяков: средний размер пенсии неработающего пенсионера составит почти 19 тысяч рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина страховые пенсии по старости для неработающих россиян проиндексируют на 8,6%.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей», — сказал министр.

Как уточнили в Минтруде, в 2023 году размер таких выплат достигнет 20 047 рублей, а в 2024 году – 21 150 рублей. Выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы произойдет после принятия соответствующих поправок, отметили в министерстве. Корректировку нормативной базы планируется осуществить в ближайшее время.

Дополнительно на пенсии в период с 2022 по 2024 год потратят более 500 миллиардов рублей: в 2022 году – 172,7 миллиарда рублей, в 2023 году – 178,3 миллиарда рублей, в 2024 году – 188,9 миллиарда рублей.

Как ранее объяснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тыс. руб. По ее словам, в случае если пенсия будет выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

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