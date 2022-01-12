Подмосковного депутата похитили неизвестные на глазах у жены

Супруга депутата Совета депутатов Волоколамска Юрия Бабича обратилась в полицию с заявлением о его похищении неизвестными. Об этом сообщает ТАСС.

В своем заявлении Екатерина Бабич объясняет, что в среду в Волоколамске на улице Панфилова ее вместе с супругом остановили представители ГИБДД для проверки документов.

«Спустя несколько минут подъехал автомобиль белая Lada Vesta, в которой находились четверо неизвестных мне человек в гражданской одежде, которые не представились. Далее, моего супруга усадили в указанный выше автомобиль и увезли в неизвестном направлении», — говорится в заявлении супруги депутата.

Екатерина Бабич также обратилась к адвокату Андрею Алешкину, чтобы тот представлял интересы супруга. Адвокат выяснил, что депутата нет среди задержанных как в дежурной части, так и в отделе уголовного розыска.

Алешкин подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку по заявлению Екатерины.

Ранее во Владивостоке двое мужчин попытались похитить шестилетнего мальчика.