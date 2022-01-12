Дети не узнали мать после того, как она закрасила 40 своих татуировок

Дети не узнали свою мать после того, как она ради эксперимента закрасила 40 своих татуировок, пишет LADBible. Жительница Англии призналась, что не ожидала такой реакции от малышей.

23-летняя Эйми Смит сделала свое первое тату в 14 лет, но так и не смогла остановиться. В итоге женщина закрасила практически все тело, в том числе и лицо. Впрочем, необычную внешность британки оценили не все — она часто слышит критику в свой адрес.

Однако у нее появилась возможность узнать, как бы она выглядела без татуировок. В рамках одного из телешоу на британском телевидении рисунки на теле Эми замаскировали под натуральный цвет кожи.

«Меня это не впечатлило. Я чуть не расплакалась», — рассказала Смит.

Но больше всего Эйми удивило то, что ее не узнали собственные дети.

«После съемок я забирала своих детей, а мой младший сын даже не посмотрел на меня. Он понятия не имел, кто я такая. Их реакция заставила меня осознать, насколько татуировки являются частью меня», — поделилась британка.

В планах у Смит сделать еще больше татуировок и оставить как можно меньше свободного места на коже.

Ранее женщина из США набила себе первую татуировку в 82 года.