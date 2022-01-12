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Дети не узнали мать после того, как она закрасила 40 своих татуировок

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amiee_inked/Instagram

Дети не узнали свою мать после того, как она ради эксперимента закрасила 40 своих татуировок, пишет LADBible. Жительница Англии призналась, что не ожидала такой реакции от малышей.

23-летняя Эйми Смит сделала свое первое тату в 14 лет, но так и не смогла остановиться. В итоге женщина закрасила практически все тело, в том числе и лицо. Впрочем, необычную внешность британки оценили не все — она часто слышит критику в свой адрес.

Однако у нее появилась возможность узнать, как бы она выглядела без татуировок. В рамках одного из телешоу на британском телевидении рисунки на теле Эми замаскировали под натуральный цвет кожи.

«Меня это не впечатлило. Я чуть не расплакалась», — рассказала Смит.

Но больше всего Эйми удивило то, что ее не узнали собственные дети.

«После съемок я забирала своих детей, а мой младший сын даже не посмотрел на меня. Он понятия не имел, кто я такая. Их реакция заставила меня осознать, насколько татуировки являются частью меня», — поделилась британка.

В планах у Смит сделать еще больше татуировок и оставить как можно меньше свободного места на коже.

Ранее женщина из США набила себе первую татуировку в 82 года.

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