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В Петербурге на коммуниста завели дело о возбуждении ненависти

В Петербурге на члена КПРФ завели дело о возбуждении ненависти из-за цитаты Сартра

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Прокуратура Санкт-Петербурга открыла административное производство в отношении члена КПРФ Алексея Филиппова по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за цитирования слов французского философа Жан-Поля Сартра. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Мужчина сделал перепост записи в социальной сети «ВКонтакте» — «Любой антикоммунист — сволочь».

Помощник депутата Заксобрания Александр Рогожкин уточнил, что прокуратура не нашла эти слова в изданных в России трудах Сартра. Именно поэтому высказывание было приписано Филиппову.

Отмечается, что прокуроры изучат около 30 листов с оригиналами и переводами материалов зарубежной литературы.

Юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова заявила, что высказывание принадлежит философу, поэтому репост является научным цитированием.

Рассмотрение дела в отношении Филиппова состоится 20 января.

Ранее сообщалось, что депутату Заксобрания Приморского края от КПРФ Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка.

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