Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана

Глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в Telegram, что назначенный новым министром информации Казахстана Аскар Умаров подозревается в русофобских настроениях и это вызывает определенную озабоченность.

По его словам, назначение Умарова является «тяжелейшим сознательным компромиссом» президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

«Уважаю усилия господина президента Токаева и верю в то, что подобные наверняка тщательно продуманные и запланированные компромиссы не смогут разрушить вековую братскую дружбу между нашими народами, особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — отметил Примаков.

В публикации Примаков приводит некоторые цитаты нового министра. В частности, Умаров назвал русских «навязанной диаспорой», которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличии от других стран. Как подчеркнул Примаков, Россотрудничество не сотрудничает с «русофобской дрянью», что «в нынешней конфигурации» полностью нивелирует «любое взаимодействие» с Умаровым и его ведомством.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства республики. Свои посты сохранили министры внутренних и иностранных дел, а также глава Минобороны. Пост первого вице-премьера занял Роман Скляр, бывший зампреда правительства. Экс-заместители министров в новом кабмине возглавили министерства энергетики, индустрии и инфраструктуры, министерство информации. Получил портфель премьера бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Предыдущий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство 5 января ушли в отставку на фоне протестов и беспорядков в стране. Смаилов тогда был назначен врио премьер-министра. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.