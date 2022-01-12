Россиянин устроил разбойное нападение на секс-шоп

Мужчина ограбил магазин интимных товаров в городе Воскресенск Московской области. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Преступник, у которого уже есть судимость, зашел в магазин на улице Менделеева вечером. Он стал угрожать продавщице ножом и потребовал отдать ему всю выручку. Сотрудница магазина оказала сопротивление. Однако у злоумышленника получилось похитить наличные из кассы.

Обнаружить и задержать грабителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители завели в отношении задержанного уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время фигурант находится под стражей.

Ранее сотрудница магазина для взрослых в Новокузнецке сумела отбиться от преступника и выгнать его из помещения при помощи огромного фаллоимитатора, когда злоумышленник попытался ограбить ее.

До этого стало известно, что в Москве неизвестный напал на продавщицу секс-шопа. Злоумышленник ворвался в магазин в медицинской маске, избил продавщицу и нанес ей ранения ножом. После этого мужчина украл из кассы 10 тыс. руб. и 1300 руб. личных денег пострадавшей.