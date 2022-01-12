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ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю

Коронавирусом за прошедшую неделю заразились более 15 млн человек

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Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные, согласно которым в период с 3 по 9 января более 15 млн человек во всем мире заразились коронавирусной инфекцией.

Всего за прошедшую неделю заразились 15 453 286 человек, что, по данным ВОЗ, демонстрирует 55%-ный рост по сравнению с предшествующими семью днями. Большинство случаев по-прежнему зарегистрировано в Европе, зафиксирован рост заболеваемости на 31%, но цифры прироста особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. В Африке зафиксировано снижение заболеваемости на 11% за неделю.

За прошедшую неделю во всем мире умерло 43 461 человек.

Ранее стало известно, что США побили мировой рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. По данным на 10 января, в стране выявлено более 1,35 млн случаев COVID-19 за сутки.

Среднее число новых случаев за семь дней утроилось за две недели и достигло более 700 000 новых случаев ежедневно. Предыдущий рекорд составлял 1,03 млн случаев 3 января. Это связано с распространением отличающегося высокой контагиозностью штамма «омикрон».

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Коронавирус 2019-nCoV
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