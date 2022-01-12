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Стало известно, как нашли одного из причастных к убийству киллера Александра Солоника

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Греческое издание «Proto Thema» сообщило подробности задержания и опубликовало фото Иоакима Карслиадиса, подозреваемого в организации убийства российского киллера Александра Солоника в 1997 году.

Ранее греческие полицейские задержали в международном аэропорту Македония в Салониках 48-летнего гражданина Греции. Уточняется, что он получил гражданство, прибыв из Грузии.

По данным издания, кипрское отделение Интерпола уведомило греческую полицию, что гражданин является разыскиваемым за убийство. В отношении в 2005 году был издан ордер за убийство российского гангстера и его 19-летней подруги Светланы Котовой.

Помимо формальной проверки, он прошел дактилоскопическую экспертизу и был немедленно задержан.

Он рассказал сотрудникам полиции, что путешествовал из Кипра в Грецию на похороны знакомого, а десять лет назад он был в Греции в связи с призывом в армию.

Член курганской преступной группировки и наемный убийца Александр Солоник, известный также как «Саша Македонский», был рецидивистом, одним из самых известных преступлений которого был побег из СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина».

По данным следствия, его соратники сумели внедрить в тюрьму на должность конвойного своего человека, который ночью открыл камеру Солоника, после чего они вместе спустились с крыши с помощью заранее подготовленного альпинистского снаряжения.

Солоник был убит 31 января 1997 года в афинском пригороде Варибоби вместе с приехавшей к нему российской фотомоделью Светланой Котовой.

Накануне стало известно, что в Греции задержали одного из причастных к убийству.

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