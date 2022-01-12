Гейтс высказался о вероятности появления более заразного штамма коронавируса

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс выразил мнение, что появление нового более заразного штамма коронавируса в текущем году маловероятно. Об этом он написал в своем Twitter.

Вместе с тем Гейтс предупредил, что за время пандемии COVID-19 люди «пережили много сюрпризов».

Еще он предположил, что из-за штамма коронавируса «омикрон» у многих граждан появится иммунитет «по меньшей мере на ближайший год».

«Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса», — заявил миллиардер.

Также основатель Microsoft дал прогноз, согласно которому, число случаев заражений коронавирусной инфекции в странах пойдет на спад после волны «омикрон»-штамма.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что новые штаммы коронавируса возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом.

До этого доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Розанов заявил, что в будущем будут массово выявлять новые штаммы коронавируса. Он отметил, что в настоящее время наблюдается большое количество «мутантов» коронавируса, однако теперь имеются доступные средства их выявления, которых раньше не было. Благодаря пандемии, указал Розанов, теперь о вирусах известно больше, а «наука скакнула на следующий этап».