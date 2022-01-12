В Череповце несогласный с правилами выдачи талонов отец напал на заместителя главврача

В Вологодской области мужчина не смог записать детей на прием к специалистам и избил за это заместителя главного врача, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

Инцидент произошел в Череповце. Местный житель пришел в седьмую поликлинику, чтобы взять талоны к специалистам для детей. В регистратуре ему объяснили, что попасть к специалистам можно только по направлению участкового педиатра.

Разозленный ответом отец пошел жаловаться руководству лечебницы. Он ворвался в кабинет заместителя главврача, которая в это время разговаривала по телефону. Дебошир выхватил гаджет и начал бить им женщину по голове.

«Затем нарушитель убежал из поликлиники. Замглавврача доставлена в отделение нейрохирургии с травмой головы», — рассказали в полиции.

Против родителя возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», добавили в ведомстве.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Нифантьев выступил с инициативой ужесточить наказание за нападение на медиков в лечебных учреждениях.