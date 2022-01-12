Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Зеленского

Причиной смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского мог стать инсульт, сообщает Telegram-канал «Baza».

Сообщается, что Зеленский с супругой находились на отдыхе в Доминикане. Там россиянин попал в больницу в тяжелом состоянии и скончался, несмотря на усилия врачей. Точная причина будет названа позднее.

Ранее стало известно, что Михаил Зеленский скончался 11 января, находясь на отдыхе в Доминикане. Ему было 46 лет. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

Посольство РФ в Доминикане подтвердило смерть журналиста.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».