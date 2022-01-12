Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Игрок «Зенита» является для «Ювентуса» приоритетнее... 03:52
В России могут сделать медосмотр для водителей дистанционным 03:42
В бундестаге осудили требования Украины «разобрать уже готовый» СП... 03:42
Экс-вратарь «Реала» рассказал об агрессивном поведении Месси 03:40
Европейскую часть России ждет резкое потепление 03:40
На угольных шахтах РФ выявили 3 тыс. нарушений в ходе одной проверки 03:31
Названы регионы с самой высокой преждевременной смертностью 03:18
Фармкомпания Pfizer заявила, что сокращает свой торговый персонал в США 03:18
В Совфеде перечислили «красные линии» США в политике 03:14
Жена экс-футболиста сборной Украины рассказала о жизни в селе 03:00

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Зеленского

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Причиной смерти российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского мог стать инсульт, сообщает Telegram-канал «Baza».

Сообщается, что Зеленский с супругой находились на отдыхе в Доминикане. Там россиянин попал в больницу в тяжелом состоянии и скончался, несмотря на усилия врачей. Точная причина будет названа позднее.

Ранее стало известно, что Михаил Зеленский скончался 11 января, находясь на отдыхе в Доминикане. Ему было 46 лет. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

Посольство РФ в Доминикане подтвердило смерть журналиста.

Михаил Зеленский родился в 1975 году в Москве, во второй половине 1990-х начал работать на радио, также он вел новостные выпуски на телеканале «ТВ Центр». В 1999-2001 годах вел «Вести» на РТР и «Культуре». Следующие 10 лет был ведущим программы «Вести-Москва». В 2011-2013 годах Зеленский работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». В конце 2010-х журналист выступал в качестве обозревателя и ведущего на канале «Россия-Культура». Также он преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть