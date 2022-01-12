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Посольство РФ в Доминикане подтвердило смерть журналиста Михаила Зеленского

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Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Посольство РФ в Пунта-Кане подтвердило, что российский журналист Михаил Зеленский скончался на территории Доминиканской Республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой — все вопросы к ней», — сообщил руководитель отдела посольства Вячеслав Панков.

Ранее стало известно, что Михаил Зеленский скончался 11 января, находясь на отдыхе в Доминикане. Ему было 46 лет. Печальную новость сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

Причины и обстоятельства смерти Зеленского пока не известны.

Как пишет Telegram-канал «Baza», Зеленский с супругой находился на отдыхе в Доминикане — он попал в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт, точная причина будет названа позднее.

В последние годы жизни Зеленский вел программу «Билет в Большой» на «России-Культура», был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры». Журналист также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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