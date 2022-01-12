Названы самые перспективные профессии в сфере фриланса в 2022 году

Фриланс остается самой популярной сферой среди самозанятых — в 2021-м наиболее часто россияне обращались именно к их услугам.

Эксперты сервиса «СберУслуги» рассказали «Газете.Ru» о наиболее перспективных профессиях на рынке фриланса, которые будут востребованы в 2022 году.

На первом месте оказались SMM-специалисты и копирайтеры, что объясняется непрерывным развитием социальных сетей из года в год.

Следом идут дизайнеры интерьера. В 2021-м россияне стали активнее интересоваться ремонтом, и в наступившем году популярность этого тренда, как ожидают аналитики, увеличится.

На третьем месте расположились веб-дизайнеры, которые остаются востребованными специалистами уже долгое время.

Неотъемлемой частью интернет-маркетинга останутся специалисты по созданию чат-ботов, чьи услуги в топе попали на четвертое место.

Пятерку списка замкнули фотографы.

Ранее стало известно, какие услуги самозанятых оказались самыми востребованными у жителей России в 2021 году.