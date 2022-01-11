РБК: аптеки сообщили о проблемах с поставками антидепрессанта «Золофт»

Ряд крупных розничных аптек сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта «Золофт» с действующим веществом сертралин, который выпускает компания Viatris. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аптечные сети.

На данный момент перебои произошли в аптеках «Ригла» и «36,6», куда также входит «Горздрав». По словам представителя сети аптек «36,6», лекарство есть в наличии в небольшом количестве, однако последняя поставка осуществлялась в октябре 2021 года.

Лекарство бренда «Золофт» также отсутствует в аптеках «Ригла», сообщила коммерческий директор сети Наталья Бурдина. При этом в аптеках есть запасы других препаратов с действующим веществом «сертралин».

Доктор медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра им. В. П. Сербского Александр Федорович пояснил, что «Золофт» является очень популярным препаратом и используется психиатрами и психотерапевтами, так как обладает минимальным количеством побочных эффектов.

В конце декабря правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важных препаратов. С 2022 года список наименований увеличился до 808 позиций.