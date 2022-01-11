СМИ узнали о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса

Американская неправительственная организация EcoHealth Alliance занималась исследованиями коронавирусов в ряде лабораторий США и китайском Ухане перед первой вспышкой инфекции. Об этом узнала организация Project Veritas, сообщает портал OpIndia.

Расследователям удалось выяснить, что еще в марте 2018 года EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), попросив финансирование научных исследований коронавирусов, переносимых летучими мышами. Ведомство отклонило этот запрос, посчитав подобную работу слишком опасной.

Несмотря на это, Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), который возглавляет ныне главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи, одобрил данный проект и ученые приступили к исследованиям, в том числе в Уханьском институте вирусологи в Китае.

В распоряжении Project Veritas оказалось письмо некоего майора Джозефа Мерфи, работающего в DARPA. В нем он якобы утверждает, что SARS-CoV-2 изначально являлся созданной США рекомбинантной вакциной для летучих мышей. Он также сообщает, что все подробности о программе работы над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по миру.

Ранее сообщалось, что группа ученых нашла доказательства утечки вируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане в 2019 году.