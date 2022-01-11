В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в России

Доля выявленного «омикрон»-штамма коронавируса в России очень высока и может в ближайшее время привести к росту заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В России за последние сутки выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 13% новых заражений не имели клинических проявлений болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России наблюдаются признаки ухудшения эпидемиологической ситуации. Она также отметила рост заболеваемости в 35 регионах страны, где данный показатель превышает среднероссийский.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице уже много заболевших «омикрон»-штаммом коронавируса.