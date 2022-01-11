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В Греции задержали одного из причастных к убийству киллера Александра Солоника

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

В Греции задержали одного из причастных к убийству киллера Александра Солоника, также известного как «Саша Македонский», сообщает газета Kathimerini.

Греческие полицейские задержали в международном аэропорту Македония в Салониках 48-летнего гражданина Греции. Уточняется, что он получил гражданство, прибыв из Грузии.

Мужчина прибыл в аэропорт на самолете, выполнявшем рейс из Кипра.

Член курганской преступной группировки и наемный убийца Александр Солоник, известный также как «Саша Македонский», был рецидивистом, одним из самых известных преступлений которого был побег из СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина».

По данным следствия, его соратники сумели внедрить в тюрьму на должность конвойного своего человека, который ночью открыл камеру Солоника, после чего они вместе спустились с крыши с помощью заранее подготовленного альпинистского снаряжения.

Солоник был убит 31 января 1997 года в афинском пригороде Варибоби вместе с приехавшей к нему российской фотомоделью Светланой Котовой.

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