Европейский регулятор выступил против сокращения периода между введениями доз вакцин

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) выступило против сокращения периода между введениями доз вакцин против коронавируса, сообщает Reuters.

По мнению европейских специалистов, короткие периоды между введением доз вакцины против коронавируса могут привести к перегрузке иммунной системы.

Ранее европейский регулятор признал производственные стандарты «Спутника V».

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов также отметил, что в дальнейшем важно гармонизировать стандарты производства Евросоюза, России и Китая.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». В октябре также стало известно об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея.