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Депутат Госдумы Алексей Веллер назвал задержание своего сына за езду пьяным «желтой сплетней»

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Телеграм-канал «Майор Север»

Депутат Госдумы Алексей Веллер, выступающий за ужесточение наказания за повторное нарушение ПДД водителями, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не собирается обсуждать новости о предполагаемом задержании своего сына Михаила за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это «желтая сплетня».

«Я не собираюсь эту тему обсуждать, это желтая сплетня. Все, спасибо, всего доброго», — сказал он.

Как сообщал Telegram-канал «Майор Север», сотрудники ГИБДД задержали Михаила Веллера в минувшие выходные у ТЦ «Плаза» в Мурманске за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя был составлен административный протокол.

Его отец, депутат Госдумы Алексей Веллер, 22 декабря 2021 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором отчитался о работе нижней палаты парламента в осеннюю сессию. В частности, Веллер сообщил, что был «принят закон, направленный на ужесточение наказания неисправимых лихачей».

«Внесены дополнения в Уголовный Кодекс РФ, предусматривающие уголовную ответственность за серьезные нарушения ПДД лицами, ранее уже подвергавшимися административным наказаниям и лишенными права управления транспортными средствами. Закон предусматривает различные виды возможного наказания, максимальное из них лишение свободы сроком до 3 лет», — написал он.

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