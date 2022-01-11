Диетологи назвали продукты, замедляющие старение

Человек может замедлить старение организма, если будет употреблять меньше сахаросодержащих продуктов, сообщило издание «Eat This, Not That!».

«Если хотите, чтобы жизнь была долгой и здоровой, старайтесь по возможности избегать нездоровой еды вроде печенья или пирожных», — объяснил диетолог Рональд Смит.

По его словам, нездоровая еда может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Специалист посоветовал обратить внимание на рыбу, поскольку она полезна из-за большого количества Омега-3 кислот, которые способны защитить организм от болезней. Смит отдельно порекомендовал есть рыбу пожилым людям. Также данные кислоты можно получить при употреблении специальных добавок.

«Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения», — отметила диетолог Лиза Янг.

Для сохранения здоровья она также предложила заменить мясо растительными источниками белка.

Диетолог Триста Бест напомнила о необходимости употреблять достаточное количество воды или плодов с большим объемом жидкости. К таким продуктам относятся арбузы, помидоры, огурцы, кабачки и клубника.

Ранее американские ученые установили, что ежедневное употребление оливкового масла снижает риск смерти от рака, а также сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и других заболеваний.