Родители девятилетней студентки МГУ, заявили что их дочь притесняют в вузе

На факультете психологии Московского государственного университета родителям девятилетней студентки Алисы Тепляковой отказались предоставить персональные данные их дочери. Об этом Тепляковы рассказали в интервью News.ru.

По словам отца девочки Евгения, замдекана психфака МГУ Артем Ковалев в письмах его супруге Натальи указал, что никто персональные данные Алисы ей не предоставит. При этом Тепляков отметил, что в Рособрнадзоре ему пообещали, что девочка продолжит обучение в вузе по индивидуальному плану.

Наталья Теплякова, мать Алисы, в свою очередь рассказала, что в МГУ готовы прислать им документы дочери только после успешной сдачи всех экзаменов.

«При этом у нас есть ответ Рособрнадзора, в котором сам университет говорит о том, что ИУП уже давно предоставлен. Но мы не в курсе, потому что с нами никто ничего не обсуждает», — сказала Теплякова.

Ранее в пресс-службе психфака МГУ сообщили, что уже больше двух недель от Тепляковой нет известий, до родителей дозвониться не удалось. На зачетах и экзаменах девочка не появлялась.

На эти утверждения Евгений Тепляков ответил, что СМИ распространяют клевету о его дочери.