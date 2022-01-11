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Песков прокомментировал планы Шендеровича* уехать из России

Песков: планы Шендеровича* уехать из России не связаны со статусом иноагента

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение об отъезде из России публициста и радиоведущего Виктора Шендеровича (признан в РФ иностранным агентом)*.

Песков отметил, что решение Шендеровича предположительно не связано с его статусом в России.

«Если я правильно понял публикации в СМИ, это просто попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это к статусу никакого отношения не имеет», — подчеркнул Песков.

Свое решение он объяснил опасением уголовного преследования за клевету в адрес бизнесмена Евгения Пригожина. Он также отметил, что статья 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия.

Шендерович не уточнил, в какую страну планирует переехать, отмечая, что на начало 2022 года у него было много планов в России.
30 декабря Минюст России включил Виктора Шендеровича в реестр СМИ-иноагентов. Также в этот список попали публицист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), главный редактор и создатель онлайн-журнала «Холод» Таисия Бекбулатова (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом), участница Pussy Riot Вероника Никульшина (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом), Андрей Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом), Елена Владыкина (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом), Иван Беляев (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом).

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