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В крови кошек нашли потенциально опасный для человека коронавирус

Ученые из США предупредили, что среди кошек может циркулировать похожая на коронавирус инфекция

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Американские ученые обнаружили в образцах крови кошек антитела к участкам белка, характерным для возбудителя коронавируса. Результаты исследования опубликованы на сайте biorxiv.

«К нашему удивлению, 70% проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии — Прим. ред.)», — заявили ученые.

В статье уточняется, что образцы крови были взяты задолго до начала пандемии коронавируса из различных регионов США.

По мнению исследователей, это объясняется тем, что кошки контактировали с вирусом, спайковый белок которого похож на аналогичный белок возбудителя коронавирусной инфекции, что вызвало в организме животных выделение кросс-реактивных антител против него.

По предварительным данным, кросс-реактивные антитела к коронавирусу могли появиться после столкновения иммунной системы кошек с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000-х годов вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии.

Ученые полагают, что в настоящий момент потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек.

Ранее сообщалось, что в Латвии на звероферме под городом Бауска, где содержатся 100 тыс. норок, обнаружены новые мутации коронавируса — патоген неоднократно передавался от человека к животному и обратно. Некоторые из обнаруженных на ферме мутаций еще не были описаны. Кроме того, выявлены по крайней мере четыре мутации, которые считаются потенциально опасными.

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Коронавирус 2019-nCoV
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