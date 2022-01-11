Россияне рассказали, куда мечтают полететь на отдых

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Большинство россиян (82%) планируют в 2022 году путешествовать, следует из опроса сервиса планирования поездок Ozon Travel, поступившего в «Газету.Ru».

Самыми популярными странами, которые собираются посетить туристы оказались: Турция (32%), Египет (19%), Италия (10%), Греция (9%) и Испания (9%), при этом 73% планируют путешествовать внутри России.

На билеты «туда-обратно» внутри страны, в расчете на одного человека путешественники готовы потратить от 15 до 40 тыс. рублей. За границу, в расчете на одного человека, в среднем 55 тыс. рублей.

Респондентам также предложили ответить на вопрос: «Куда бы они поехали, если бы билет был бесплатным». Большая часть хотела бы поехать в Италию (6%), Турцию (5%) и на Мальдивы (5%).

Жители столицы в два раза чаще выбирают для путешествия такие страны: Италия (10%), Австралия (10%), США (8%), в то время как туристы из регионов чаще москвичей голосуют за Египет (4%), Германию (4%), ОАЭ (4%), Францию (4%), Аргентину (2%) и Болгарию (2%).

Люди в возрасте 18-30 лет больше всего хотят посетить США, Южную Корею и Японию — по 4%. Возрастная группа 40+ отдает предпочтение Италии (9%), Таиланду (8%) и Испании (8%), и чаще других выбирают Турцию (9%) и Грецию (6%).

Премиальный отдых привлекает людей в возрасте 50+, топ-3 направления для этой возрастной категории: Мексика (4%), Сейшелы (4%) и Швейцария (3%).

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