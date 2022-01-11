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У жителя Хабаровского края изъяли 30 кг дикорастущей марихуаны

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Полиция Хабаровского края изъяла около 30 кг марихуаны у жителя села Кукан, сообщает «МВД Медиа».

Уточняется, что в в доме 39-летнего подозреваемого изъяли пять бидонов и несколько больших пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения. По словам задержанного, летом прошлого года он обнаружил в лесу кусты дикорастущей конопли. Тогда он собрал растения, высушил их и хранил для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Магадане местному ботанику-любителю грозит до 10 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков. По данным следствия, мужчина незаконно выращивал растения, содержащие психотропные вещества, из которых затем изготавливал наркотики. Он успел продать несколько пакетиков одному из жителей.

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