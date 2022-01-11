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На Урале семья вернулась с каникул и «потеряла» квартиру

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Depositphotos

Семья из Екатеринбурга уехала отдыхать в Сочи на новогодние праздники, а пока хозяев не было дома, в доме прорвало канализацию. Об этом пишет местное издание Е1.

В начале новогодних каникул квартиру затопило фекалиями и мочой. Об этом уехавшей отдыхать местной жительнице рассказали соседи.

«Прорвало то ли из-за того, что сел дом... то ли по какой-то другой причине. Мы тут же вызвали сантехников, они перекрыли воду. Но зайти в нее тогда еще никто не мог, мы в это время только ехали в Екатеринбург. А когда вернулись, то зашли не в квартиру, а в туалет в прямом смысле слова», — рассказала хозяйка.

По ее словам, за время отсутствия едкий запах пропитал квартиру, жидкость из канализации скопилась в уборной и в коридоре под ламинатом, часть стен испачкана. Женщина планирует судиться с управляющей компанией, при этом пока не знает, где будет жить с детьми и домашнем питомцем — «в доме буквально невозможно находиться».

Ранее жителей Самары попросили не выбрасывать еду в унитаз на новогодние праздники. По словам самарских ресурсников, в этот период граждане выбрасывают в унитазы картофельные очистки, яичную скорлупу, остатки еды, салфетки, новогодние украшения — то, что не смогли доесть или донести до мусорки.

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