ВШЭ: проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

По данным ежегодного мониторинга качества приема в российские вузы за 2021 год, который подготовил НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки, средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет. Об этом сообщает РБК.

Для того чтобы поступить на бюджет в 2021 году, абитуриенту было нужно набрать средний проходной балл ЕГЭ — 70,3. В публикации отмечается, что с 2015 по 2020 год этот показатель в целом по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, однако в 2021 году он упал до 70,3. По регионам снижение составило до 66,9 баллов.

При этом подобная тенденция не затронула платный прием — в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) на 0,3.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что уровень сложности Единого государственного экзамена в следующем году не планируется упрощать из-за пандемии.

«Даже если что-то там с коронавирусом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию», — подчеркнул глава ведомства.