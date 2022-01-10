Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Израиля заразился коронавирусом 00:18
FIS отменила последний перед Олимпиадой этап Кубка мира по лыжным гонкам 00:18
Экс-агент Дзюбы рассказал, как нападающему вернуться в сборную России 00:07
Британский чиновник опоздал на интервью из-за лифта 00:07
Часть Минского шоссе впервые стала платной 00:00
Суд Мадрида окончательно отклонил претензии экс-сенатора Пугачева к России 10.01.2022, 23:58
«Спартак» пригласил на работу нутрициониста из Португалии 10.01.2022, 23:57
Фигуристка Слуцкая рассказала о своей неизлечимой болезни 10.01.2022, 23:49
Ученые выявили, с чем связано наличие кумиров среди знаменитостей 10.01.2022, 23:44
В ВОЗ назвали предположительную причину появления «дельтакрона» 10.01.2022, 23:41

Литва выплатила €100 тыс. сподвижнику Бен Ладена из-за пыток в секретной тюрьме ЦРУ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литва выплатила €100 тыс. саудовскому исламисту и сподвижнику Осамы Бен Ладена Абу Зубайде за то, что его без предъявления обвинений содержали в секретной тюрьме ЦРУ, располагавшейся недалеко от Вильнюса. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение было принято в связи с вердиктом Европейского суда по правам человека, обязавшего правительство Литвы выплатить компенсацию за нарушение европейских законов, запрещающих применение пыток. Отмечается, что несмотря на то, что в Литве меры физического воздействия в отношении Абу Зубайды были не такими жестокими, как в Гуантанамо, они явно не соответствовали нормам европейского законодательства.

«Этот шаг согласуется с идеей о том, что США смягчают свою позицию в отношении содержания под стражей так называемых вечно заключенных. США явно могли удержать Литву от передачи этих денег, и вопрос в том, почему они этого не сделали?» — прокомментировал новость юрист Марк Данбо, представляющий интересы Абу Зубайды.

Издание отмечает, что новость о выплате компенсации Абу Зубайде стала известна в канун двадцатилетия открытия тюрьмы на базе в Гуантанамо, созданной 11 января 2002 года.

Абу Зубайда был задержан сотрудниками американских спецслужб в 2002 году. Какое-то время его содержали в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, где пытали водой 83 раза с целью получить информацию о сообщниках, после чего доставили в Гуантанамо. В конце 2021 года Зубайда подал ходатайство о немедленном освобождении из Гуантанамо, где он уже 20 лет содержится без предъявления обвинений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть