Литва выплатила €100 тыс. сподвижнику Бен Ладена из-за пыток в секретной тюрьме ЦРУ

Литва выплатила €100 тыс. саудовскому исламисту и сподвижнику Осамы Бен Ладена Абу Зубайде за то, что его без предъявления обвинений содержали в секретной тюрьме ЦРУ, располагавшейся недалеко от Вильнюса. Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение было принято в связи с вердиктом Европейского суда по правам человека, обязавшего правительство Литвы выплатить компенсацию за нарушение европейских законов, запрещающих применение пыток. Отмечается, что несмотря на то, что в Литве меры физического воздействия в отношении Абу Зубайды были не такими жестокими, как в Гуантанамо, они явно не соответствовали нормам европейского законодательства.

«Этот шаг согласуется с идеей о том, что США смягчают свою позицию в отношении содержания под стражей так называемых вечно заключенных. США явно могли удержать Литву от передачи этих денег, и вопрос в том, почему они этого не сделали?» — прокомментировал новость юрист Марк Данбо, представляющий интересы Абу Зубайды.

Издание отмечает, что новость о выплате компенсации Абу Зубайде стала известна в канун двадцатилетия открытия тюрьмы на базе в Гуантанамо, созданной 11 января 2002 года.

Абу Зубайда был задержан сотрудниками американских спецслужб в 2002 году. Какое-то время его содержали в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, где пытали водой 83 раза с целью получить информацию о сообщниках, после чего доставили в Гуантанамо. В конце 2021 года Зубайда подал ходатайство о немедленном освобождении из Гуантанамо, где он уже 20 лет содержится без предъявления обвинений.