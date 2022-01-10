В Госдуме предложили снизить НДФЛ для малообеспеченных россиян

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ставку налога для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0%. Таким образом, он прокомментировал законопроекты, которые вносятся в парламент, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о тех, кто зарабатывает в месяц не больше 25 тыс. руб.

«Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения — чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, (думское - ред.) большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться», — сказал парламентарий.

Нилов напомнил, что Россия в прошлом году отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, увеличив до 15% с прежних 13% ставку для граждан с доходами более 5 млн руб. в год.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что при доходах более 10 млн руб. в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.

Ранее сообщалось, что россиян, имеющих на счетах в банках более 1 млн руб., с 2022 года обязали платить налог с процентного дохода.