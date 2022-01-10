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Случайно сданная в комиссионный магазин кошка воссоединилась с хозяевами

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Denver Animal Shelter

Кошка Монтекалла воссоединилась со своими хозяевами после того, как ее случайно сдали в комиссионный магазин в американском Колорадо. Об этом сообщается на странице в Facebook-cтранице Приюта животных города Денвер.

Согласно информации на сайте организации, владельцы животного при переезде сдали существенную часть мебели в комиссионный магазин, однако не заметили, что их кошка оказалась внутри кресла.

Уточняется, что кошка не успела пострадать — сотрудники магазина быстро обнаружили кошку, а хозяева оперативно обратились за помощью, в результате чего животное быстро воссоединили с владельцами.

«Мы так рады окончанию этой истории и благодарны всем, кто помог благополучно доставить эту милую кошку домой», — сообщили в приюте.

Ранее сообщалось о жителе Северной Ирландии, которому спустя 23 года вернулось отправленное им послание в бутылке, выкинутое в море.

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