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Песков прокомментировал вероятность перемещения террористов внутри ОДКБ

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность перемещения террористов внутри ОДКБ, отметив, что российские спецслужбы всегда находятся на страже границ России от террористов.

«Разумеется, и верховный главнокомандующий, и спецслужбы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что участники погромов в Алма-Ате и других городах Казахстана могут в роли деструктивных элементов переместиться в другие страны в пределах ОДКБ.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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