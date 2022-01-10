Ученые выявили, с чем связано наличие кумиров среди знаменитостей

Венгерские ученые связали излишний интерес к знаменитостям с пониженным интеллектом. Об этом сообщает сайт Certified Intel.

Исследователи включили в выборку 1763 респондента, которые прошли тест на словарный запас из 30 слов и тест на замену цифровых знаков, прежде чем заполнить опрос «Шкала отношения к знаменитостям», чтобы определить уровень их интереса к последним.

Помимо этого, ученые спросили у испытуемых об их доходах и уровне образования.

В результате было выявлено, что люди, получившие большие значения по шкале отношения к кумирам показали более низкие результаты теста на интеллект.

При этом отмечается, что на данном этапе причинно-следственная связь не установлена.

Ранее сообщалось о том, какая продолжительность спортивных занятий является оптимальной для помощи в развитии интеллекта и снижения риска развития деменции.