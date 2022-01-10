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Мэр Алма-Аты рассказал о ситуации в городе

Аким Алма-Аты Сагинтаев: обстановка в городе постепенно нормализуется

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Павел Михеев/Reuters

Аким (мэр) города Алма-Ата Бакытжан Сагинтаев заявил, что по данным на понедельник, 10 января, обстановка в городе постепенно нормализуется, сообщает РИА «Новости»

«Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание», — заявил Сагинтаев.

По его словам, кроме взаимодействия всех городских служб с Антитеррористическим центром, было принято решение перевести городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения на круглосуточный режим работы.

«Обеспечена продовольственная безопасность города. Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге за литр», — указано в сообщении.

Кроме того сообщается, что с улиц города было убрано до 200 тонн мусора. При этом сообщается, что коммунальщики заходят только в освобожденные силовиками районы — в городе продолжается зачистка.

Ранее в Алма-Ате участники протестов пытались вооружиться мечами древних кочевников-гуннов.

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