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В России могут ввести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект, который предполагает привлечение к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Об этом пишет газета «Известия».

В законодательстве России уже есть ответственность за подобное нарушения. «Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что большинство нарушителей покоя в ночное время уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым наказаниям.

«Очевидно, что проблема очень актуальная, особенно для многоквартирных домов. Лично у меня есть сосед, который ночью любит на полную громкость включать домашний кинотеатр. Поэтому будут ли это поправки в КоАП или в Жилищный кодекс, не важно, главное, чтобы люди знали, как им себя защитить и куда обращаться», — заявил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что законопроект, запрещающий показ в кино сцен с нетрадиционными отношениями и насилием, внесут в Госдуму после новогодних каникул.

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