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Врачи рассказали, с чем опасно смешивать парацетамол

Врачи заявили, что парацетамол опасно смешивать с алкоголем, квасом и кефиром

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Врачи заявили, что парацетамол опасно смешивать с алкоголем, квасом и кефиром. Об этом сообщает Daily Express.

Как отметили исследователи, все эти напитки содержат этанол, который вместе с парацетамолом может вызвать у человека потенциально летальное повреждение печени.

Также эксперты не рекомендуют принимать вместе с продуктами, в составе которых есть пектин и углеводы — из-за них эффект от препарата наступит гораздо позже. Среди таких продуктов — брокколи, а также брюссельская и белокочанная капуста.

Ранее эндокрилог Татьяна Бочарова рассказала, как изменится организм, если минимизировать употребление сладких продуктов.

Она отметила, что необходимо внимательно изучать этикетки продуктов. Те, которые содержат больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов — слишком сладкие.

По ее словам, благодаря отказу от сахара изменится состояние кожи: сахар — причина разрушения коллагена, белка, который делает кожу эластичнее и не дает образовываться морщинам раньше времени.

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