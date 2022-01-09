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В США обнаружили затонувший 343 года назад «корабль-призрак»

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В США обнаружили обломки корабля «Грифон», затонувшего почти 343 года назад на Великих озерах. Об этом сообщает Daily Express.

Судно исчезло в 1679 году при доставке груза ценных мехов через озеро Мичиган. По данным издания, пропажа «Грифона» стала одной из самых известных «морских» загадок Америки.

Ученые установили, что обнаруженные в озере Мичиган в предыдущие годы обломки принадлежат именно затонувшему кораблю. По их данным, судно потерпело крушение из-за многодневного шторма.

Ранее сообщалось, что более ста видов животных обитают на руинах 2000-летнего военного корабля, который затонул во время битвы между римлянами и карфагенянами у берегов Сицилии. Древнее карфагенское судно было найдено в 2017 году и недавно детально изучено морскими биологами, пишет издание Daily Mail.

Итальянские ученые обнаружили 114 видов морских животных, сосуществующих в рамках единой экосистемы на останках военного корабля. Сюда входят различные виды улиток, слизней, моллюсков, червей и мшанок. Сандра Риччи из римского Высшего института консервации и реставрации и ее коллеги насчитали 33 вида брюхоногих моллюсков, 25 видов двустворчатых моллюсков, 33 вида многощетинковых червей и 23 вида мшанок.

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