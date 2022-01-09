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Вирусолог рассказал о необычной способности «омикрона»

Вирусолог Чепурнов заявил о способности «омикрона» объединяться с другими штаммами

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Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм коронавируса «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом сообщает URA.RU.

«Сам штамм «омикрон» умудрился выхватить небольшой кусочек вообще другого вируса, предположительного, который относится к свойству простуды. Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже есть вставка. Если раньше это была мутация, — то есть, когда одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, — но это мутация случайная. А здесь захват фрагмента генома был совершенно другого вируса. Это то, чем значительно отличается вариант «омикрон». Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», — заявил вирусолог.

Он отметил, что факт наличия фрагмента от другого вируса в штамме «омикрон» может являться доказательством того, что он способен обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса.

Ранее на Кипре был обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».

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